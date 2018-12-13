"تطوير العشوائيات": 50% من سكان القاهرة بالعشوائيات ومليار جنيه لملاك ماسبيرو

كتب - محمد نصار:

قال المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، إن نحو 50% من سكان القاهرة يسكنون العشوائيات، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح 5 مشروعات سكنية جديدة قبل بداية 2019 تستوعب 50 ألف نسمة وهم أصحاب المناطق ذات الخطورة من الدرجة الأولى والثانية.

وأضاف شعث، في حوار لمصراوي، أن هناك 109 مناطق عشوائية تحت 4 تقسيمات، منها 25 منطقة مهددة للحياة، و31 منطقة عشوائية و49 منطقة غير مخططة، لافتًا إلى أن الدولة أنفقت نحو 10 مليارات جنيه في سبيل القضاء على عشوائيات العاصمة. وإلى نص الحوار:

ما سبب ظهور العشوائيات في محافظة القاهرة على هذا النحو؟

سبب ظهور العشوائيات في القاهرة، إنه فيما مضى لو كنت عايز تتعلم أو تتعالج أو تشوف فيلم أو أي شيء لازم تيجي القاهرة، وعدم توزيع الموارد الاقتصادية بصورة تتناسب مع توزيع السكان وضع ضغط كبير على القاهرة، ما دفع الناس للهجرة الداخلية إليها بحثًا عن لقمة العيش، الفقير منهم في الدرجات الوظيفية أو العاملين الحرين كان بيحل مشكلة السكن في القاهرة من خلال التعدي والبناء على أرض الدولة فظهرت العشش وتحولت على منازل على هذا الشكل، وكانت على جزئين أرض صحراوية ملك الدولة مثل منشأة ناصر وعزبة خير الله، أو أرض زراعية ملك الأفراد تم البناء عليها بالمخالفة للقانون.

ما البداية مع تصنيف العشوائيات في العاصمة؟

القانون رقم 119 لسنة 2008، بالتزامن مع إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية، ويوجد لدينا العشوائيات مقسمة إلى نوعين، الأول مناطق غير آمنة والثاني مناطق غير مخططة، المنطق غير الآمنة 4 درجات (أولى مهددة للحياة – ثانية سكن غير ملائم – ثالثة مهددة للصحة - رابعة حيازة غير مستقرة)، في مناطق غير مخططة، إجمالي العشوائيات في القاهرة 109 منطقة.

كيف يمكن تقسيم هذه المناطق العشوائية؟

أولاً مناطق الخطورة الأولى المهددة للحياة موجودة في 25 منطقة في 5 أحياء منها (منشأة ناصر – مصر القديمة – دار السلام – السيدة زينب – حي غرب مدينة نصر) وبفضل إنشاء حي الأسمرات 1 و2، الخطورة في حي غرب مدينة نصر والسيدة زينب انتهت بالكامل وتم إعادة تسكين المواطنين، وبالنسبة لمنشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام، تم تسكين نسبة كبيرة منهم، فتحولت مناطق الخطورة الأولى من 25 منطقة إلى 15 منطقة فقط، ومع باقي المشروعات التي يتم تنفيذها الآن ستصل نسبة الخطورة غير الآمنة إلى صفر.

وماذا عن السكن غير الملائم؟

مناطق السكن غير الملائم مثل أبوقرن وأبو حشيش، وحكر السكاكيني القديم وحكر السكاكيني الجديد، وأبورجيلة، وتل العقارب "روضة السيدة" حوالي 31 منطقة عشوائية، يتم تطويرهم في الوقت الحالي، مشروعات إحلال وتجديد مثل تل العقارب، لكن هناك مشروعات أخرى لا يجوز فيها التطوير في نفس المنطقة وسيتم نقل السكان لمناطق قريبة داخل القاهرة على بعد 5 كيلوم من المكان الأصلي.

ما خطة المحافظة للتعامل مع المناطق المهددة للصحة؟

الدولة تعمل في مشروع لدفن أماكن الضغط العالي وشركات الصرف ومياه الشرب لتخطيط هذه المناطق والتعامل معها.

ماذا عن المناطق غير المخططة وكيفية التعامل معها؟

يوجد 49 منطقة غير مخططة في القاهرة، وهي عبارة عن ارض ملك الدولة أو الأفراد تم البناء عليها بالمخالفة ولا يوجد بها أي خدمات، منهم التدخل فيها يختلف عن العشوائيات، ونعتمد على الأسلوب الأمثل للتدخل، في مناطق ينقصها خدمات وأغلبها على حدود القاهرة وتختلف عن المناطق غير الآمنة وسط القاهرة، وهذا التخطيط يتم بالمشاركة مع الأهالي والأحياء منها (المطرية – عين شمس – حلوان – المعصرة – البساتين – التبين) وغيرها من المناطق الأخرى.

هل تكفي المشروعات التي تمت بالفعل لنقل سكان هذه المناطق الخطرة وغير المخططة؟

لكي تحقق الدولة رؤيتها حددنا عدد الوحدات السكنية المطلوبة ووجدنا أننا بحاجة إلى 50 ألف وحدة سكنية لنقل سكان المناطق ذات الخطورة الأولى والثانية، والأسمرات 1 و2 حوالي 11 ألف وحدة سكنية، والأسمرات 3 حوالي 7300 وحدة، والمحروسة 1 و2 حوالي 5000 وحدة، ومعا 1 و2 حوالي 5000 وحدة، وروضة السيدة 816 وحدة، المنيل القديم 500 وحدة، الخيالة تتجاوز 2000 وحدة، وأهالينا قرابة 1200 وحدة، ومصنع 18 ما يقارب 7000 وحدة، وهذا هو العدد المطلوب لنقل سكان المناطق ذات الخطورة الأولى والثانية، الدولة نجحت في حل هذه الأزمة، خلال الشهر الحالي سيتم افتتاح (روضة السيدة – الأسمرات 3 – المحروسة 1 – المحروسة 2 – أهالينا) بما يعادل 15 ألف وحدة سكنية.

ما خطة تسكين هذه الأماكن؟

هذه الأماكن لها خطة تسكين معدة بالفعل، والأسمرات 3 تحديدًا سيتم تسكين ناس من 3 أحياء هم (منشأة ناصر – مصر القديمة – دار السلام) وكذلك باقي المناطق، والمحافظة من شهر 6 الماضي شكلت لجان في الأحياء لحصر الأعداد.

ما طبيعة العقود التي يتم إبرامها مع المواطنين؟

هي عقود إيجار وليست تمليك، وتكون لمدة طويلة وتمتد إلى القرابة من الدرجة الأولى وليس كنظام الإيجار القديم، فالإيجار القديم يحكمه قانون هيتغير، هذا العقد واضح ويوفر سكينة واستقرار للمواطن والإيجار الشهري لها بسيط جدًا يبلغ 300 جنيه.

هل توجد مشروعات أخرى؟

يوجد مشروعات كثيرة منها في عزبة النصر وهي منطقة آمنة غير مخططة، ويتم تطويرها، بشكل كامل ولعل أبرزها سوق التونسي، وكذلك حي الزاوية الحمراء، وعين شمس، والمطرية سيتم تطوير المدارس ووحدات صحية، وعزبة خيرالله، يتم تطوير الأنفاق تحت الدائري وإنشاء طريق صاعد لمنطقة الجبخانة، وتطوير هذه المنطقة التراثية، وفي حلوان يتم العمل في 15 منطقة منها المعصرة وكفر العلو والتي يتم بها عدد كبير من المشروعات منها تطوير شارع القومية وأرض البترول لإنشاء مجموعة من المشروعات عليها.

كم تبلغ التكلفة الإجمالية للقضاء على العشوائيات في العاصمة؟

إجمالي ما تم إنفاقه على هذه المشروعات منذ 3.5 سنة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتخصيص هذه الأموال من خلال الموازنة العامة للدولة بالتشارك بين تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معًا والقوات المسلحة والمحافظة من خلال صندوق الإسكان، في محافظة القاهرة فيما يتعلق بالمناطق غير المخططة يتم إنفاق ما بين (1 – 2) مليار جنيه.

كيف يتم استغلال المناطق التي يتم نقل الناس منها؟

تم تشكيل لجنة مشكلة من 16 خبيرًا من تخصصات مختلفة، وفريق من الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وفريق من هيئة التخطيط العمراني، وتم الاجتماع لأكثر من 9 أشهر، وتم التوصل إلى رؤية تخطيطية للاستفادة من هذه المناطق، جزء منها تحسين الخدمات القائمة فمثلا سيتم إزالة منطقة العصارة في المرج لتوسعة الشارع، وفي منطقة ترعة الطوارئ في أبورجيلة بحي السلام أول سيتم إزالتها وإنشاء محور أبورجيلة يأخذك من جسر السويس وحتى بلبيس الصحراوي، وبدأ العمل فيه، ومنطقة مجرى العيون سيتم إنشاء مشروع سياحي ثقافي تراثي، في الغالب لن يتم بناء مجتمعات جديدة على غرار ماسبيرو لأن طبيعة هذه الأماكن مختلفة وأهمها الموقع.

ما هي نسبة العشوائيات في القاهرة؟

هي نسبة مكانية وسكانية للأسف، المناطق العشوائية في النسيج العمراني تبلغ 50% ويوجد نحو 50% من سكان القاهرة يسكنون في العشوائيات، وما يتم خلال 3 سنوات ونصف مضت يعمل على حل هذه المشكلة.

كيف يبدأ العمل في ماسبيرو مطلع 2019 مع وجود منازل لم تُزل بعد إلى جانب مخلفات الهدم؟

مشروع ماسبيرو العمل بدأ بالفعل، تم اعتماد التخطيط وماكينة الجسات موجود في أرض المثلث حاليًا، وسنبدأ بمكان الأهالي في 26 يوليو، ويوجد عقارين فقط تم إخلاء المواطنين منهم وجاري إزالتهم، ويوجد 4 عقارات تراثية لن يتم هدمها، المشروع اتخطط ودول موجودين، باقي المنطقة تم إزالتها، والعمل بدأ بالفعل، والقطر اتحرك منذ الاثنين الماضي، وفي بداية 2019 سيبدأ العمل في البنية التحتية للمشروع ويستغرق الانتهاء منه نحو 36 شهرًا على مراحل.

هل تم تسوية جميع الأمور المادية مع الأهالي؟

بالنسبة للشاغلين للوحدات السكنية 3 أنواع، جزء حصل على تعويض نقدي، وجزء تم تسكينه في المدن الجديدة، وجزء أراد العودة للمنطقة بعد التطوير ويبلغ أقل من 1000 أسرة، كل من هو شاغل تم التعامل معها وتم البت في التظلمات والتي بلغت 1000 تظلم.

ماذا عن ملاك الأرض؟

الملاك تم حصرهم ضمن نوعين، الملاك الكبار منهم شركة ماسبيرو ارتضوا أن يكونوا جزء من المشروع، وتم الشراء الرضائي من صغار الملاك ومبالغ التسوية معهم وصلت الدفعة الأولى منها 200 مليون جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية بالفعل ويصل إجمالي تعويضات الملاك إلى مليار جنيه، وعلى بداية الأسبوع المقبل سيبدأ صرف المبالغ.

هل يشمل المخطط أبراج أعلى من الموجودة في المنطقة حاليًا؟

لا لعدة أسباب أهمها طبيعة الأرض في هذه المنطقة والتي لا تتحمل ما يثار حول وجود ناطحات سحاب، مفيش في ماسبيرو أبراج ولكن عقارات كبيرة فهناك قانون يحدد هذه الارتفاعات، مش عايزين نعمل دبي الجديدة ولكن نعيد القاهرة القديمة.

ما مصير مبنى مول ماسبيرو وعمارات كورنيش النيل؟

عقارات الكورنيش الواقعة بين مبنى هيلتون ومبنى الإذاعة والتليفزيون سيتم إزالتها، وللعلم "عمارة الدوحة التي تضم مول ماسبيرو والسوق التجاري للهيلتون والسبع عمارات على الكورنيش وجراج ماسبيرو" سيتم هدمهم ضمن المرحلة الثانية من التطوير.