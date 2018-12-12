وزير النقل يتابع انتظام العمل ببرجي التحكم بمحطتي قويسنا وبركة السبع

كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية، جولة تفقدية بمحطتي قويسنا وبركة السبع؛ لمتابعة انتظام العمل ببرجي التحكم في نظم الإشارات بالمحطتين واللتين تدخلان ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية، بتمويل من البنك الدولي بقيمة (70.5 مليون يورو + 310 مليون جنيه) لتنفيذ أحد المشروعات الكبرى بالسكة الحديد على القاهرة / الإسكندرية مع إنشاء برج تحكم مركزي بالقاهرة للتحكم في حركة مسير القطارات على الخط بأكمله.

وقال وزير النقل، إن المشروع يحقق عند الانتهاء من تنفيذه أمانا وانسيابية في حركة القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية ويرتقي بمنظومة أمان حركة القطارات إلى المستويات العالمية كما يحقق زيادة في سعة الخط لتشغيل مزيد من القطارات لراحة المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع امتدادا لسلسة المشروعات الكبرى التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال خمس سنوات لتحديث البنية الأساسية للسكك الحديدية.

واستقل الدكتور هشام عرفات أحد الموتورات الخاصة بالمرور والتفتيش في المسافة من قويسنا حتى بركة السبع لمتابعة حالة السكة والإشارات والمزلقانات.