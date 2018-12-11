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    مجلس النواب يرفع جلساته لـ 22 ديسمبر

    09:57 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    مجلس النواب يرفع جلساته لـ 22 ديسمبر

    النائب السيد الشريف

    القاهرة - مصراوي:

    رفع النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، مساء الثلاثاء، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة، يوم السبت 22ديسمبر المقبل.

    جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس، مساء اليوم، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب، والموجهة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

    وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا في ملف قوائم الانتظار، لافتة إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشروع المستشفيات النموذجية في كل محافظة.

    مجلس النواب السيد الشريف وزارة الصحة
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