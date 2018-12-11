ننشر توصيات "زراعة البرلمان" بشأن أسعار قصب السكر

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استيراد قصب السكر للحفاظ على الصناعة المحلية، وإجراء برامج للإحلال والتجديد للمضانع المنشأة منذ أكثر من 100 عام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الشعيني.

وتضمنت التوصيات؛ تحمل شركات السكر الغرامات الموقعة على المزارعين إذا كان تأخير الشيكات بسبب الشركات، وإعادة النظر في أسعار توريد محصول القمح ليرتفع لـ700 جنيه للإردب.

كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لحساب التكلفة الفعلية لمحصول قصب السكر، ورفع أسعار التوريد لـ900 جنيه للطن.​