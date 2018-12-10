يناير المقبل.. شقق إسكان اجتماعي بإيجار 300 جنيه شهريًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، بوزارة الإسكان، طرح مرحلة جديدة لشقق الإيجار خلال شهر يناير المقبل بأكثر من 10 محافظات.

وأوضح رشدي، لمصراوي، الاثنين، أنه يجرى التجهيز حاليا لطرح المرحلة الثانية من وحدات الإيجار، للمواطنين أصحاب الدخول المُنخفضة والتي تقل عن 1500 جنيه شهريًا، لافتًا إلى أن المرحلة السابقة من وحدات الإيجار كانت تتراوح بين 300 و400 جنيه، وهذه المرحلة سيكون بها بعض الزيادات الطفيفة.

وأضاف نائب المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري، أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإيجار في مكاتب البريد وبها كل تفاصيل الحجز والتخصيص ومواصفات الوحدات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد عدد الوحدات المطروحه للإيحار لكن لن تقل عن 5 آلاف وحدة مثل الإعلان السابق.

وأوضح أن الوحدات المطروحة للإيجار عبارة عن غرفتين وصالة، 75 مترًا، وللتقديم بها لابد من توافر عدة شروط، بأن يكون المتقدم من أصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه، من خلال عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق.

وقال إنه يشترط على المستأجر عدم التصرف في الوحدة، وأن لا يكن سبق له أو لأحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) الاستفادة من سكن مدعم أو قرض تعاوني، كما لا بد أن تكون الوحدة المراد استئجارها في المحافظة القائم بها أو التي يعمل بها.

وكانت وزارة الإسكان، طرحت 6 آلاف وحدة سكنية ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، عام 2016، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، بقيمة إيجارية 300 جنيه إلى 410 جنيهات، بـ10 محافظات (الإسماعيلية، السويس، القليوبية، المنوفية، دمياط، المنيا، سوهاج، شمال سيناء، قنا، البحيرة).