حدث ليلا| اختتام "إفريقيا 2018".. ونجوم الفن ينعون "أحمد السيد"

القاهرة - (مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها:

* الأخبار

السيسي: مصر ستظل داعمة لجهود التعاون الأفريقي خاصة والدولي عمومًا

انتهاء فعاليات منتدى "أفريقيا 2018"

رئيس النواب يحيل 6 قرارات جمهورية للجان المختصة

نائب يثير أزمة فقدان مركب السويس بالبرلمان

محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

*الحوادث

ماذا قالت منُتحرة المترو قبل القاء نفسها أمام القطار؟

* محافظات

نادي بني عبيد يوضح حقيقة احتفاله بمرور 10 سنوات بالفوز على "الزمالك"

* اقتصاد

مميش يوقع عقد إنشاء وتشغيل "أول ميناء أخضر في مصر" بحضور رئيس الوزراء

صندوق النقد يتوقع تباطؤ أكبر للاقتصاد الأمريكي

* رياضة

عبدالحفيظ: نعيش مرحلة "القلب الجامد".. ونثق في قدرات مروان محسن

بالفيديو- "ريفر بليت" بطلا لكوبا ليبرتادوريس على حساب "بوكا جونيورز"

تصريحات الأحد| علاء يتحدث عن استبعاده من المنتخب.. وسالم يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

بوجلبان يكشف حقيقة انتقال "أمين بن عمر" للأهلي

النشرة الرياضية| المصري يشكو للفيفا.. والأهلي يطلب خوض مباراته الإفريقية في السلام

أحمد مجدي يكشف سبب اعتذار لاعب الأهلي له

* شئون عربية ودولية

بسبب احتجاز المدير المالي لـ"هواوي".. الصين تلغي اجتماعا مع وفد تجاري كندي

وزير المالية الفرنسي: احتجاجات السترات الصفراء "كارثة اقتصادية"

"مايا".. طفلة سورية استبدلت المعلبات الفارغة بأرجلها

أمريكا تهيمن على مبيعات الأسلحة في العالم.. وروسيا تتقدم

ترقب وانتظار لخطاب ماكرون حول احتجاجات "السترات الصفراء"

وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد جرحى إطلاق نار قرب رام الله إلى 9 مستوطنين

التاريخ لا ينصف "ماكرون".. احتجاجات الشعب تغلب الرؤساء في فرنسا

وسائل الإعلام السورية الرسمية تحذف خبر قصف جوي لمطار دمشق

* الفن

وفاة الفنان أحمد السيد بعد صراع مع المرض

"مع السلامة يا عترة".. هكذا نعى نجوم الفن الراحل أحمد السيد