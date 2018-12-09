انتهاء فعاليات منتدى "أفريقيا 2018"

كتب- يوسف عفيفي:

انتهت فعاليات منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ والذي عقد على مدار يومين متتاليين تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نسخته الثالثة بعنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي: تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية"، وذلك بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، وأهم المستثمرين في القارة وعدد من دوائر المال والأعمال الدوليين.

وخلال المنتدى، جرى إجراء حوار إقليمي ودولي حول تحفيز الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بالقارة الأفريقية والبنية الأساسية، ودفع حركة التنمية والتجارة البينية، وتعزيز التكامل الإقليمي وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والحكومات الأفريقية، لتأسيس اقتصاد أفريقي حديث قائم على الابتكار.

واكتسبت هذه الدورة أهميتها في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، بما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة العلاقات البينية بين دول القارة الأفريقية وبناء قاعدة صلبة يضع أسسها سياسات تعتمد على الاستغلال الأمثل لثروات القارة الطبيعية والبشرية تحت مظلة رؤية الاتحاد الأفريقي 2063 وأولوياتها العشرية، ودمج الابتكار وطاقات الشباب والسيدات في منظومة الإنتاج والمسارات السياسية والثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول القارة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية، أن مصر ستظل دوما داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً، وهو ما يتضح في السياسات المنفتحة والجريئة التي تنتهجها مصر، لتعظيم الاستفادة من تلك الجهود في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار على مستوى البلدان الأفريقية جميعاً.