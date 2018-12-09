رئيس النواب يحيل 6 قرارات جمهورية للجان المختصة

كتب- أحمد علي:

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال- خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد- عددًا من قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرار كالتالي:

- قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وقبرص بشأن خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعى، والموقع فى نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

- قرار رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

- قرار رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للأنماء إلى مصر بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتوفير الأجهزة الطبية لتيودور بلهارس في القاهرة.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم- مرحلة أولى.

- قرار رئيس الجمهورية رقم رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجمهورية اوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.