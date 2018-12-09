مميش يوقع عقد إنشاء وتشغيل "أول ميناء أخضر في مصر" بحضور رئيس الوزراء

شرم الشيخ - مصطفى عيد ومنال المصري:

وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع شركة سيسكو للموانئ المتخصصة عقد تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة عالمية متعددة الأغراض لميناء شرق بورسعيد بنظام "BOT".

وشهد توقيع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على هامش منتدى أفريقيا 2018 اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ.

وتقام المحطة على رصيف طوله 900 م وبعمق 18.5 م وإجمالي مساحة 400 الف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة 1.5 مليار جنيه حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف.

وقال الفريق مهاب مميش، إن المنطقة الاقتصادية تسير بخطوات ثابتة في اتجاه تنمية المنطقة من خلال عدد من المحاور على رأسها تقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وتقديم المزيد من الحوافز.

وأضاف أن هذه المحاور تشمل الترويج للمنطقة من خلال المحافل الدولية والمحلية، وتجهيز المناطق الصناعية واللوجستية بالبنية التحتية المناسبة، مما دفع عددا من المستثمرين إلى وضع المنطقة على رأس أولوياتهم.

وأضاف الفريق مميش أن مشروع "سيسكو ترانس" هو مشروع ضخم يوفر 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في جميع التخصصات داخل المجال اللوجستي، والعائدات المتوقعة للهيئة من المشروع تتراوح ما بين 13 إلى 20 مليار جنيه.

وذكر مميش أنه من المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف ٢٠١٩، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة ما يقرب من ١.٥ مليار جنيه.

وأشار إلى أن المشروع سينفذ طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية ليكون أول ميناء أخضر نموذجي في مصر صديق للبيئة، وهو ما يؤكد اتجاه المنطقة وحرصها على إرساء ثقافة الاستدامة وترسيخها ضمن خطة مصر 2030 باعتبار البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية.