محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

كتب- إسلام ضيف:

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد اليوم الأحد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول -نصف العام- للعام الدراسى 2019/2018.

وتستمر امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائي (عام– مكفوفين– فصل واحد)، والصفين الرابع والخامس الابتدائى (صم وضعاف السمع) خلال الفترة من 2 حتى 3 يناير 2019.

وتُعقد امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى (عام– مكفوفين– فصل واحد)، والصفين السادس والسابع (صم) خلال الفترة من 5 حتى 12 يناير 2019، والصف السادس الابتدائى (عام– مكفوفين– فصل واحد) والثامن للصم وضعاف السمع خلال الفترة من 13 حتى 16 يناير 2019.

وتستمر امتحانات الصف الأول والثانى الاعدادى (عام– مكفوفين– صم) خلال الفترة من 9 حتى 15 يناير 2019، والصف الأول والثانى الاعدادى المهني خلال الفترة من 9 حتى 15 يناير 2019.

كما تُعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الصف الثالث الاعدادى" ( عام– رياضي- مكفوفين– صم وضعاف السمع) خلال الفترة من 17 حتى 24 يناير 2019.

وتُعقد امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى " الصف الثالث الاعدادى " (القسم المهني) خلال الفترة من 17 حتى 24 يناير 2019، والصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من 13 حتى 24 يناير 2019، والصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018 وحتى 10 يناير 2019، الصف الأول والثاني الثانوي الفني بأنواعه خلال الفترة من 5 حتى 24 يناير 2019.