"العاصمة الإدارية" توقع عقد إنشاء أول محطة تبريد مركزي.. غدًا

كتب- محمد عبدالناصر:

يوقع مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة اللواء أحمد زكي عابدين، عقد إنشاء أول محطة تبريد مركزي "district cooling" بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، الأحد.

يحضر توقيع الاتفاق اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتجمع الخامس.

وأكد عابدين، في بيان اليوم، أن محطة التبريد صممت بحيث تواكب أحدث المحطات في العالم وهي تعتبر الأكبر في مصر وإفريقيا حيث تنتج "120 ألف طن سنويا على مرحلتين" والأولى في العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء، وأخرى تعمل بالغاز الطبيعي مجتمعة.

وتابع: بجانب إمكانية التخزين الحراري thermal storage مما يؤمن عمل المحطة حتى في حال انقطاع أي من مصدري الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة في كافة الأوقات، كما تعتمد المحطة على نظام تخزين الطاقة أثناء الليل لاستخدامها في فترات الذروة وهو ما يحقق وفر إضافي في القدرة الكهربائية المطلوبة بـ20%.

وأوضح أن الشركة المنفذة للمشروع هي "جاز كول" إحدى الشركات الوطنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية واستعانت شركة العاصمة الإدارية بالمكتب الاستشاري للمهندس أحمد عبد الغني Allied Consultants علما بأنه سيجري تطبيق نظام التبريد المركزي في عدة مناطق بالعاصمة الإدارية مثل حي السفارات وحي الأعمال المركزية.