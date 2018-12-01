"مصر للطيران" تنفي فتح باب الوظائف بالشركة

كتب- طه عبيد:

نفت شركة مصر للطيران، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف مختلفة داخل الشركة، لافتةً إلى أن فتح باب التدريب الشتوي لطلبة الجامعات والخريجين في إجازة نصف العام الدراسي بمختلف التخصصات يكون من خلال أكاديمية مصرللطيران للتدريب فقط.

وذكرت الشركة، أن الأكاديمية تمنح شهادة تدريب لمدة شهر كخبرة عملية للطلبة، تؤهلهم لسوق العمل من منطلق دورها الوطني، وهو ماتقوم به سنويًا في إجازة نصف ونهاية العام الدراسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه إذا تم الاحتياج لوظائف، سيتم الإعلان عنها رسميًا في الصحف القومية، وعبر الصفحات الرسمية للشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي.