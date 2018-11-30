أسرة "أحمد طه" تشارك في "عمومية الصيادلة" وتطالب بالقصاص

عضو بـ"الصيادلة": نواجه حروبًا من "الجيل الرابع"

كتب - أسامة عبدالكريم:

تصوير - أحمد جمعة:

شاركت أسرة الصيدلي أحمد طه، الذي قُتل بالسعودية منتصف الشهر الجاري، في الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، والتي تعقد بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، اليوم الجمعة.

ووجهت والدة أحمد طه، الشكر للصيادلة وعلى رأسهم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، للوقوف بجانبها وعودة جثمان نجلها ودفنه بمصر.

وقالت الدكتورة منه طه، انها خسرت شقيقها ولكن كسبت أشقاء وأخوة المهنة، مطالبة بالقصاص العادل من القتلة.

ووعد نقيب الصيادلة بسفر أسرة الصيدلي لمشاهدة القصاص من قتلة أحمد طه.

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