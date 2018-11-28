مفتي الجمهورية: لا يجوز قتل الحيوانات الضالة إلا إذا تسببت في الضرر

كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها.

وأوضح علام في فتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية، على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، أنه لا يجوز قتَل الحيوانات الضالة بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى، اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

وشدد مفتي الجمهورية، على أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز.

ولفت إلى أنه ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه.

وأطلقت وزارة الزراعة، خلال الفترة الماضية، حملة لقتل الكلاب الضالة بالشوارع، بعد ورود شكاوى إليها من بعض المواطنين، طبقا لتصريحات الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم الوزارة.