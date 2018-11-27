رئيس "النواب": لن نؤخر أي تشريع تطلبه الحكومة "نتكامل ولا نتنافس"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة التي تُقدم من الأعضاء، من الوسائل المرنة لمراقبة أداء الحكومة، وتعد جرس إنذار لها من شأنه الإشكاليات التي يعاني منها المواطن.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التضامن، الدكتور غادة والي؛ للرد على طلبات الإحاطة لها من قبل النواب، مؤكدا أن طلبات الإحاطة التي تقدم، يتحدث أصحابها عن رؤى وحلول، ولم يتم الاكتفاء بتقديمها فقط، مشيرا إلى أن المجلس يمد ذراع التعاون للحكومة ومستعد للتعاون الفعال، لإنجاز أي تشريع تحتاجه، قائلا: "لن نؤخر أي تشريع على الإطلاق كانت الحكومة في حاجة له ونحن نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس".

حديث عبدالعال، جاء بعد كلمة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي أكد أن الأدوات الرقابية التي تقدم من الأعضاء خلال هذا الدور تتم بشكل فعال، نحو إشكاليات تهم المواطن المصري، مشيرا إلى أن هذه الجلسة في إطار تضامن المسؤلية في أن نواب البرلمان ينقلون الصورة الحقيقية عن الوضع في الشارع للحكومة".

وبشأن برنامج تكافل وكرامة قال السجيني: "الأمر أصبح في حاجة للاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة به من أجل الاستفادة منها في المشروعات الصغيرة بحيث يتحول المستفيد من هذه البرنامج من مستفيد إلى داعم للدولة من خلال المشروعات التي توفر له".