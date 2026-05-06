إعلان

إتاحة إنترنت مجانا لكافة المواقع الحكومية والتعليمية بعد نفاذ الباقة للمرة الأولى

كتب : آية محمد

11:30 ص 06/05/2026

انترنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول حتى بعد نفاد الباقة، وذلك لأول مرة.

كما وجه الجهاز شركات الاتصالات في السوق المصري بطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، دعما لجهود الشمول الرقمي.

ووفقا لبيان صادر اليوم، تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيها بدلا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنة بنحو 13 جنيها كأقل باقة حاليا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الثابت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل 36 يومًا من كأس العالم.. هل يقود صلاح مصر لتحقيق أول انتصار؟
رياضة عربية وعالمية

قبل 36 يومًا من كأس العالم.. هل يقود صلاح مصر لتحقيق أول انتصار؟
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. انخفاض الحديد
اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. انخفاض الحديد
إتاحة إنترنت مجانا لكافة المواقع الحكومية والتعليمية بعد نفاذ الباقة للمرة
اقتصاد

إتاحة إنترنت مجانا لكافة المواقع الحكومية والتعليمية بعد نفاذ الباقة للمرة
خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟
نصائح طبية

خطر على قلبك دون أن تشعر.. كيف يرفع الغذاء ضغط الدم؟
"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل
أخبار مصر

"السكة الحديد" تبدأ حجز تذاكر عيد الأضحى من 7 مايو وتعلن جدول التشغيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي