صندوق النقد الدولي: العملية ضد إيران ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم

كتب : مصراوي

03:31 ص 07/04/2026

صندوق النقد الدولي

وكالات

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.

أشارت جيورجييفا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته الخاصة بالاقتصاد الكلي في العالم حتى في حال انتهاء النزاع في الشرق الأوسط بسرعة.

وقالت: "إن كافة البوادر تشير الآن إلى أسعار أعلى ونمو أقل"، مضيفة أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، سيشعر العالم كله بالتداعيات السلبية الطويلة الأمد.

أكدت أن الدول الفقيرة التي لا توجد لديها احتياطيات الطاقة ستكون الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن العديد من الدول تمتلك قدرات قليلة تمكنها من دعم السكان في ظل نمو الأسعار، أو ربما لا تمتلكها على الإطلاق.

وأضافت أن بعض الدول قد توجهت إلى الصندوق الدولي بطلبات المساعدة، دون أن تذكرها بالاسم.

وذكرت "رويترز"، أن مناقشة العواقب الاقتصادية للحرب في إيران من المتوقع أن تتصدر الدورة الربيعية لقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي ستجري خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وفقا لروسيا اليوم.

بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية

مع قرب انتهاء المهلة.. واشنطن تُرسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
5 طرق بسيطة لتعزيز صحتك.. عليك اتباعها فورا
عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق