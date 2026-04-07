قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجييفا، إن العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.

أشارت جيورجييفا إلى أن صندوق النقد الدولي يعتزم خفض توقعاته الخاصة بالاقتصاد الكلي في العالم حتى في حال انتهاء النزاع في الشرق الأوسط بسرعة.

وقالت: "إن كافة البوادر تشير الآن إلى أسعار أعلى ونمو أقل"، مضيفة أنه حتى لو انتهت الحرب اليوم، سيشعر العالم كله بالتداعيات السلبية الطويلة الأمد.

أكدت أن الدول الفقيرة التي لا توجد لديها احتياطيات الطاقة ستكون الأكثر عرضة للخطر، مشيرة إلى أن العديد من الدول تمتلك قدرات قليلة تمكنها من دعم السكان في ظل نمو الأسعار، أو ربما لا تمتلكها على الإطلاق.

وأضافت أن بعض الدول قد توجهت إلى الصندوق الدولي بطلبات المساعدة، دون أن تذكرها بالاسم.

وذكرت "رويترز"، أن مناقشة العواقب الاقتصادية للحرب في إيران من المتوقع أن تتصدر الدورة الربيعية لقادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي ستجري خلال الفترة من 13 إلى 18 أبريل الجاري، وفقا لروسيا اليوم.