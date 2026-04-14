9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:39 م 14/04/2026

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وذلك من خلال 289 ألف حساب.

الذكور يمثلون النسبة الأكبر من المستثمرين

وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم، أن حسابات الأفراد تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الحسابات، موزعة بواقع 83% للذكور و17% للإناث، فيما تمثل حسابات المؤسسات نحو 28% من الإجمالي.

الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا تتصدر المشهد الاستثماري

كما أشارت إلى أن الفئة العمرية من أكثر من 20 إلى 30 عامًا استحوذت على النسبة الأكبر من حسابات هذا النوع من الاستثمار، بنسبة بلغت 39.8%

والجديد بالذكر، أن عدد صناديق الاستثمار في الذهب قد بلغ 6 صناديق، وهي صندوق مباشر للذهب، وصندوق بلتون إيفولف للذهب، وصندوق الأهلي إيفولف، وصندوق أزيموت للمعادن الثمينة، وصندوق شركة سي آي لإدارة الأصول، وصندوق هيرميس.

