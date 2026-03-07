إعلان

بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط.. تحركات الذهب في مصر اليوم وتأسيس صندوق بالقطاع الزراعي (نشر

كتب : ميريت نادي

09:24 م 07/03/2026 تعديل في 09:25 م

تداعيات حرب إيران على النفط والذهب

شهد اليوم مجموعة من التطورات علي الساحة الاقتصادية، التي انعكست على حركة الأسواق وتوقعات المؤسسات المالية، فقد رفعت البنوك توقعاتها بشأن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بينما سجل الذهب تحركات ملحوظة على مدار الأسبوع الأول من اندلاع الحرب، وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تأسيس صندوق استثمار جديد يستهدف دعم وتمويل القطاع الزراعي.

بنوك عالمية ترفع توقعاتها لأسعار النفط إلى 120دولار

رفعت بنوك عالمية توقعاتها لأسعار برميل النفط ليتجاوز حاجز 100 دولار و120 دولار خلال الأيام المقبلة، في ظل عدم احتواء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واتجاه الأحداث نحو مزيد من التصعيد بعد تحدي الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة وتهديده بإغلاق مضيق هرمز.

حركة المعدن النفيس في مصر خلال أول أسبوع من الحرب

أوضح أيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، في بيان رسمي اليوم السبت، أن أسعار الذهب عيار 21 سجلت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنحو 0.3%، وهو الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث لامس المعدن الأصفر أعلى مستوى له عند 7600 جنيه للجرام، بينما سجل أدنى مستوى عند 7125 جنيهاً قبل أن ينهي الأسبوع عند 7220 جنيهاً للجرام.

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول صندوق استثمار خاص بالقطاع الزراعي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار "مجموعة الأهلي جرين الزراعي"، ليصبح بذلك أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، كما يجوز له أيضاً ممارسة نشاط رأس المال المُخاطر.

أوضحت الهئية من خلال بيانها الصادر اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة صناديق الاستثمار، بما يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي.

