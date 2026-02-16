إعلان

وسط تراجع المبيعات.. شعبة الملابس: تخفيضات الأوكازيون الشتوي تتراوح بين 10% و50%

كتب : آية محمد

03:13 م 16/02/2026

الأوكازيون الشتوي

قال خالد فايد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن نسب التخفيضات في الأوكازيون الشتوي هذا العام تتراوح بين 10% و50%، وتشمل مختلف أنواع الملابس الشتوية.

وانطلق يوم الاثنين الماضي، الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية، وفقا لقرار أصدره شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2026، ولمدة شهر على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

وأضاف فايد أن مبيعات الموسم الحالي جاءت أقل من المتوقع، في ظل تقلبات الطقس التي أثرت على قرارات الشراء لدى المستهلكين.

وأوضح أن الأوكازيون لم ينجح حتى الآن في تنشيط حركة السوق بسبب انشغال الأسر بتدبير احتياجات شهر رمضان الأساسية، خاصة السلع الغذائية، وهو ما أدى إلى توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق نحو الطعام والمنتجات الاستهلاكية الضرورية.

وتوقع رئيس الشعبة تحسن حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في الإقبال على شراء الملابس.

الأوكازيون الشتوي شعبة الملابس غرفة القاهرة التجارية

