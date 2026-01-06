إعلان

انخفاض أسعار الزيت والجبن وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم

كتب : آية محمد

11:24 ص 06/01/2026

أسعار الزيت

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والعدس، والزيت، والأرز، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، واللحوم، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.89 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.56 جنيه، بتراجع 1.28 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.02 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.12 جنيه، بتراجع 1.36 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.65 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.55 جنيه، بتراجع 52 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.97 جنيه، بتراجع 7.09 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.37 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.69 جنيه، بتراجع 2.38 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.3 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 95.98 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.02 جنيه، بتراجع 1.62 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.59 جنيه، بزيادة 89 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 133.46 جنيه، بتراجع 6.43 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 279.54 جنيه، بتراجع 1.88 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.01 جنيه، بزيادة 55 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.31 جنيه، بزيادة 95 قرشًا.

أسعار الزيت الجبن اللحوم أسعار الفول أسعار السلع

