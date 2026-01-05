إعلان

انخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتب : آية محمد

10:38 ص 05/01/2026

أسعار الأسماك- تعبرية

انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الاثنين 5-1-2026، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و140 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

