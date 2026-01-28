إعلان

يقترب من 5400 دولارا للأونصة.. الذهب يحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى غير مسبوق

كتب : منال المصري

11:39 م 28/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل سعر الذهب العالمي قفزاته خلال التعاملات اليوم بنحو 4% إلى 5390 دولار للأونصة ليحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى غير مسبوق، وفق بيانات بلومبرج.

تزامن ذلك مع قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5% و3.75%.

وهذا العامل لا يعد الوحيد لكن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال شن ضربة عسكرية وشيكة على إيران أشعلت أسعار الذهب مجددا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب العالمي البنك المركزي الأمريكي الولايات المتحدة ارتفاع أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
رياضة محلية

"تسديدة العقرب".. 10 صور من فرصة آدم كايد الضائعة أمام بتروجيت
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
حوادث وقضايا

مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
شئون عربية و دولية

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون