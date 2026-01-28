واصل سعر الذهب العالمي قفزاته خلال التعاملات اليوم بنحو 4% إلى 5390 دولار للأونصة ليحطم أرقامه القياسية ويقفز إلى مستوى غير مسبوق، وفق بيانات بلومبرج.

تزامن ذلك مع قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- اليوم بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5% و3.75%.

وهذا العامل لا يعد الوحيد لكن تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية واحتمال شن ضربة عسكرية وشيكة على إيران أشعلت أسعار الذهب مجددا.