النفط يهبط اليوم الثلاثاء رغم تراجع الإنتاج في أمريكا.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

08:09 ص 27/01/2026

أسعار النفط

وكالات

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بالرغم من العاصفة الشتوية العاتية التي قلصت إنتاج الخام وأثرت في المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا، أو 0.4%، إلى 65.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت جرينتش.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.4%، إلى 60.39 دولار للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أشارت تقديرات المحللين والمتعاملين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يوميا، أو نحو 15% من الإنتاج الوطني في بداية الأسبوع بفعل عاصفة شتوية اجتاحت البلاد مما أدى للضغط على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد، إن عددا من المصافي على ساحل الخليج أبلغ عن مشاكل مرتبطة بالطقس شديد البرودة، مما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الوقود.

في غضون ذلك، قال مسؤولان أمريكيان، أمس الاثنين، إن حاملة طائرات أمريكية وسفنا حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في تعزيز للقدرات المتاحة للرئيس دونالد ترامب للدفاع عن القوات الأمريكية أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وقال هاينز: "مخاطر الإمدادات لم تختف تماما، لا يزال التوتر في الشرق الأوسط مستمرا بعد إرسال الرئيس ترامب قطعا بحرية إلى المنطقة".

وقال 3 مندوبين من أوبك+، إن من المتوقع أن يبقي ثمانية أعضاء في التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، على وقف المجموعة لزيادة إنتاج النفط في مارس وذلك خلال اجتماع يعقد في الأول من فبراير، مع ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض إنتاج قازاخستان من النفط.

وأعضاء أوبك+ الثمانية الذين سيجتمعون هم السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عمان، وفقا للغد.

