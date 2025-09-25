"إي آند" تكشف عن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المقبل بمصر

كتبت- منال المصري:

قال أحمد يحيى الرئيس التنفيذي لـ “إي أند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية” إن استثمارات “إي آند” تبلغ 70 مليار جنيه منذ تواجدها في السوق المصري، حيث تستهدف ضخ 20 مليار جنيه استثمارات وخدمات تشغيلية للشركات التابعة خلال العام المقبل.

وأوضح في تصريحات صحفية خلال مشاركته بالقمة الثالثة لشركة انطلاق للإعلان عن تقريرها السنوي لريادة الأعمال بمدينة الجونة، أن e& Money تعمل على إطلاق مجموعة من خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة لتكون بمثابة محفظة رقمية متكاملة تتيح للعملاء تنفيذ وإتمام مختلف الخدمات المالية وإضافتها للخدمات المتوفرة حاليًا مثل دفع الفواتير، وشحن الهواتف، وتحويل الأموال محليًا ودوليًا، وسداد مستحقات شركات التمويل، إلى جانب خدمات جديدة مثل والتمويل الاستهلاكي.

وكذلك إصدار البطاقات البنكية بالتعاون مع بنك المشرق، ومنح عوائد تصل إلى 18% على الإيداعات اليومية اعتبارًا من 5 آلاف جنيه.

وأشار يحيى إلى أن الشركة أجرت تعديلا على رسوم السحب النقدي عبر “e& money” لتصبح 5 جنيهات مصرية فقط، بدلًا من نسبة 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا، كما أصبحت رسوم تحويل الأموال 1 جنيه فقط، بدلًا من 0.5% من قيمة التحويل، ما يمنح المستخدمين رسوما ثابتة وتوفيرًا غير مسبوق، لتستحق “e& money” المكانة الأفضل بين الخدمات المشابهة في السوق المصري، والخيار الذكي لإدارة الأموال اليومية.

وأشار إلى أن «إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية» توسع شراكاتها مع البنوك العاملة في السوق ومنها بنك فاب لإطلاق بطاقة خاصة بمشجعين النادي الأهلي، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال خدمات استثمارية وتأمينية جديدة عبر التطبيق بعد استكمال الحصول على التراخيص اللازمة.