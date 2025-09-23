إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن وارتفاع الذهب

كتبت- أمنية عاصم:

01:17 م 23/09/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والدواجن ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والكابوريا ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي لها خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

