انخفضت أسعار الزيت، واللحوم، والدواجن ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم والكابوريا ، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى تاريخي لها خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الفول والزيت واللحوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز لأعلى مستوى تاريخي له