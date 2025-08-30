المواد الغذائية: انخفاض كبير في أسعار الأرز تزامنا مع موسم الحصاد

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن أسعار الأرز تشهد حاليًا بداية موجة انخفاض، مع دخول موسم الحصاد، حيث تتراوح أسعار أرز الشعير بين 13.8 و15.5 ألف جنيه للطن.

وتابع المنوفي، بحسب بيان له اليوم، أنه من المتوقع أن تصل إلى مستوياته بين 12 و14 ألف جنيه منتصف سبتمبر، وهو أدنى سعر منذ نحو 3 سنوات.



وأضاف المنوفي، أن أسعار الأرز الأبيض بدأت بالتراجع لتسجل حاليًا بين 21 و24 ألف جنيه للطن.



وأشار المنوفي، إلى أن هذه الانخفاضات تأتي نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي هذا العام إلى ما يقرب من 6.6 مليون طن من الأرز الشعير و4 ملايين طن من الأرز الأبيض، بالإضافة إلى مخزون متبقي من الموسم الماضي يقدر بـ400 ألف طن، مما يعزز المعروض في السوق ويدفع الأسعار نحو مزيد من التراجع.

ويرى المنوفي، أن التراجع المتوقع في أسعار الأرز المصري خلال الفترة المقبلة يمثل تطورًا إيجابيًا لصالح المواطن، لكنه في الوقت ذاته يتطلب رقابة مشددة وآليات فاعلة لضمان وصول الانخفاض إلى الأسواق النهائية.

ولفت المنوفي، إلى أن زيادة صادرات الأرز المصري بنسبة 56% خلال أول 5 أشهر من عام 2025 دليل على جودة المحصول المصري، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، حتى لا يتأثر المستهلك بأي نقص محتمل في الكميات المطروحة داخليًا.