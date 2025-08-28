بدر الدين للبترول تحقق متوسط إنتاج 53 ألف برميل مكافئ من الزيت يوميا

كتبت- دينا كرم:

أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركات العالمية العاملة في منطقة الصحراء الغربية تكثف عملياتها مستهدفة استكشاف المزيد من الاحتياطات وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأشار بدوي إلى أن الشركاء في شركة بدر الدين للبترول يقدمون مثالًا قويًا لهذه المجهودات من خلال خطتهم المتكاملة لتحسين الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي شركتي كايرون وكابريكون إنرجي الشركاء في مناطق عمل بدر الدين بالصحراء الغربية.

وتتمثل خطة الشركاء المتكاملة لتحسين الإنتاج في مناطق امتياز شركة بدر الدين من 4 برامج وهي إعادة تفعيل الآبار المتقادمة وتحسين تدفق المياه وإطلاق القيمة من الآبار الاستكشافية القديمة وذلك بالإضافة إلى تحسين أداء الرافعات الذكية.

كما أكد الوزير أن قيام الشركة بإعادة تقييم نتائج المسح السيزمي الذي كان قد تم تنفيذه في عام 2017 من شأنه أن يضيف المزيد من الآبار والاحتياطيات على الإنتاج .

وأشاد الوزير بما حققته الشركة من أداء متميز في مجالات السلامة والأمن وحماية البيئة وكذلك المسئولية المجتمعية .

و من جانبه أشار أشرف عبد الجواد رئيس الشركة إلى أن شركة بدر الدين حققت هذا العام متوسط إنتاج بلغ 53 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام يوميًا وقامت بحفر 18 بئر بالإضافة إلى 79 عملية إصلاح وصيانة آبار وإعادة إكمال باستثمارات إجمالية بلغت 183 مليون دولار.

ومن جانبهم أكد ممثلو شركتي كايرون و كابريكورن إنرجي على دعمهم المستمر لجهود زيادة الإنتاج من خلال عملية إعادة تقييم البيانات السيزمية.