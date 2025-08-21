كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-8-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و76 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و145 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و2010 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيه.





