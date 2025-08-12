كتبت- أمنية عاصم:

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات الأسهم في السوق المحلية ارتفعت خلال النصف الأول من 2025 (يناير – يونيو) إلى 335 مليار جنيه، مقابل 299 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما صعدت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم إلى 52.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.

وأوضح فريد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أقساط التأمين بلغ 56.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 43.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ارتفعت التعويضات المسددة إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه.

وفي نشاط التمويل العقاري، بلغ حجم التمويلات الممنوحة من الشركات 22.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 12 مليار جنيه العام الماضي. وقفزت عقود التأجير التمويلي إلى 84.4 مليار جنيه من 49.3 مليار جنيه، كما سجلت قيمة الأوراق المخصمة 59 مليار جنيه، مقابل 27.6 مليار جنيه.

وأضاف أن قطاع التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة التمويلات إلى 29.2 مليار جنيه يستفيد منها 3.8 ملايين عميل، مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه استفاد منها 1.424 مليون عميل في النصف الأول من 2024.

كما قفزت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 65.2 مليار جنيه قبل عام، بينما ارتفعت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 3.7 تريليون جنيه من 2.7 تريليون جنيه.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أنشطة السوق يعمل بها 6,791 مهنيًا في سوق رأس المال، و14,646 في قطاع التأمين، و437 في التمويل العقاري، و815 مراقب حسابات.