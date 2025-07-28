كتبت- دينا كرم:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماثيوس ريجاس، رئيس شركة "إنرجين" اليونانية، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز، مع التركيز على التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون، في ضوء الخبرات التي تمتلكها الشركة اليونانية، والتوافق المصري اليوناني في تبني حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور نيكولاس كاتشاروف مدير الشركة في مصر، ووليد عبد الله مدير العلاقات الحكومية والأمنية بالشركة.

وأكد بدوي أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تعاونا استراتيجيا متناميا، خاصة في مجالات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت تجاوز تحديات كبيرة في قطاع الطاقة رغم الظروف الجيوسياسية، من خلال زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مجموعة من المحفزات لتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأوضح بدوى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير سفن التغييز، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار ماثيوس ريجاس إلى مناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، مما يجعلها دولة استراتيجية وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة.