زاد 23%.. تعرف على مكاسب سعر الذهب خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

كتبت- أمنية عاصم:

حقق سعر الذهب المحلى مكاسب خلال أول 5 أشهر من العام الحالي ليرتفع بنحو 23% ليصل عيار جرام الذهب 21 الأكثر طلبا بين المصريين إلى 4600 جنيه بنهاية شهر مايو 2025 مقابل 3730 جنيهًا سعر بداية أول شهر يناير بالعام الحالي، وفق بيانات قام مصراوي بتجميعها.

وجاءت الارتفاعات السعرية لسعر الذهب المحلي مدعومًا بالزيادات السعرية لسعر الذهب العالمي الذي حقق صعودًا بنسبة 20% أى بنحو 667 دولار ليسجل 3284 بنهاية شهر مايو 2025 مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة خلال بداية أول أيام العام الحالي.

وكان سعر الذهب على المستوى المحلي والعالمي حطم الأرقام القياسي وذلك بعدما اتجاه المستثمرين للتكالب على شرائه باعتباره ملاذ آمن وسط ارتفاع حالة عدم اليقين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها دونالد ترامب على 185 دولة خلال الأشهر الماضية.

كان سعر الذهب وصل إلى مستوى قياسي خلال شهر أبريل الماضي حيث وصل عيار 21 الأكثر طلبا بين المصريين عند 4945 جنيهًا خلال 22 أبريل 2025 قبل أن يعود للتراجع مجددا بعد استيعاب الأسواق العالمية صدمة رسوم ترامب.

تطور سعر الذهب خلال أول 5 أشهر من العام الجاري

خلال شهر يناير 2025 : شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 185 جنيهًا ليصعد من 3730 جنيهًا للجرام مع بداية الشهر لـ 3915 جنيها للجرام مع نهاية شهر يناير.

خلال شهر فبراير 2025 : شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 125 جنيهًا ليصعد من 3900 جنيه للجرام مع بداية الشهر وصولًا لـ 4025 جنيهًا للجرام مع نهاية شهر فبراير.

خلال شهر مارس 2025 : شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 360 جنيهًا ليصعد من 4040 جنيهًا للجرام مع بداية الشهر وصولًا لـ 4400 جنيه للجرام مع نهاية شهر مارس.

خلال شهر أبريل 2025 : شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاعًا بنحو 320 جنيهًا ليصعد من 4430 جنيها للجرام مع بداية الشهر وصولًا لـ 4750 جنيهًا للجرام مع نهاية شهر أبريل.

خلال شهر مايو 2025 : شهد سعر الذهب عيار 21 هبوطًا بنحو 123 جنيهًا لينخفض من 4723 جنيهًا للجرام مع بداية الشهر إلى 4600 جنيه للجرام مع نهاية شهر مايو.

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