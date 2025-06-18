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ارتفاع اليورو وتراجع الجنيه الإسترليني بتعاملات البنوك اليوم

04:58 م الأربعاء 18 يونيو 2025

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بتعاملات البنوك اليوم الأربعاء، بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء، وفق متوسط أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني واليورو بتعاملات البنوك اليوم

سعر اليورو: 58.00 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و58.17 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الجنيه الإسترليني: 67.83 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و68.04 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

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