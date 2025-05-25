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سعر الذهب يتراجع بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025

05:22 م الأحد 25 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد 25-5-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3137 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4033 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4705 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5378 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53780 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167255 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268900 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91 % إلى نحو 3357 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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