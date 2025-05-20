انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025 في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 7 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3025 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3890 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4538 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5186 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36300 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51860 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161284 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 259300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.51 % إلى نحو 3213 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.