وزيرة التخطيط والتعاون: توصل أمريكا والصين لاتفاق تجاري سيكون غاية في الأهمية للأسواق

كتبت- منال المصري:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن التصريحات التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ قليل حول الوصول إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون غاية في الأهمية لينعكس إيجابًا على الأسواق، ويدعم الاستقرار في الأسواق الناشئة.

وأوضحت خلال مقابلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أمس، قبل إعلان أكبر دولتين التوصل لاتفاق اليوم، إنه منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية المختلفة على الدول، فإن هناك حالة من عدم اليقين والترقب للعلاقات الأمريكية الصينية.

وأعلنت أمريكا والصين اليوم في اجتماع جنيف التوصل لاتفاق بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدولتين لتلتقط الأسواق الأنفاس بعد مخاوف طالت أكثر من شهر وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ودخول اقتصاد أمريكا في منطقة الركود.

خفضت الصين الرسوم الجمركية على أمريكا إلى 10% بدلا من 125%، فيما قررت أمريكا خفض الرسوم الجمركية على الصين إلى 30% بدلا من 145%.

كيف تستفيد مصر

وأوضحت "المشاط" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكيا يبلغ نحو 8% من إجمالي حصيلة التبادل التجاري الخارجية مع الشركاء التجاريين الاخرين.

وأكدت أن مصر لديها عدد من الصناعات المهمة التي تجذب المستثمرين، كما أن الاقتصاد المصري لديه العديد من عوامل جذب المستثمرين، خاصة على صعيد المناطق الاستثمارية متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، والمناطق الصناعية، وغيرها من العوامل.

وأضافت أن الدولة تعمل حاليًا على تحقيق تحول في نموذج الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا قائمًا على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.

وأشارت الوزيرة إلى حزمة السياسات التصحيحية التي قامت بها الحكومة المصرية في مارس 2024 والتي شملت سياسات نقدية ومالية، وقد ساهمت تلك السياسات في المعدلات الإيجابية للنمو الاقتصادي.

وأكدت أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يعد الأعلى نموًا في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية حقق معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية.

وأكدت الوزيرة أن مصر لديها قاعدة صناعية مهمة وحجم وسوق وموارد، وبنية تحتية جيدة تتضمن شبكة الطرق والموانئ الجافة وغير ذلك، وهو ما يساعد في جذب الاستثمارات إلى مصر.