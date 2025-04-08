مجلس إدارة شركة دومتي يقرر تقسيمها إلى شركتين

كتبت- دينا كرم:

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" تقسيمها إلى شركتين (شركة قاسمة) و(شركة منقسمة)، بحسب إفصاح مرسل من الشركة للبورصة اليوم.

كما قرر مجلس الإدارة تفويض محمد عمر الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد تقرير التقييم المبدئي واعتماده من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة على استكمال إجراءات الانقسام من عدمه والحصول على الموافقات المبدئية اللازمة من الجهات الإدارية المختصة وتفويضه في تعيين مستشاريين خارجيين.

وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني للشركة في عملية الانقسام ولهم كافة الصلاحيات في تمثيل الشركة امام الجهات الإدارية لإتمام إجراءات الانقسام.