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شعبة الأسماك: 25% زيادة في مبيعات الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

03:57 م الأحد 06 أبريل 2025

الفسيخ والرنجة

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كتبت- دينا كرم:

قال محمد حليم، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي" إن مبيعات الأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، ارتفعت بنسبة 25% خلال عيد الفطر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم ارتفاع أسعارها.

وأوضح حليم، أن زيادة المبيعات جاء نتيجة الإقبال الكبير على شراء الأسماك المملحة خلال العيد، حيث يعود إلى ارتباط المصريين بعادات موسمية لا يتخلون عنها، مشيرًا إلى أن الرنجة والفسيخ جزءًا من تقاليد عيد الفطر، مثلما يقبل المواطنون على شراء الياميش قبل رمضان، أو الكحك في العيد، حتى في ظل ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "رغم أن أسعار الأسماك المملحة ارتفعت هذا العام بنسبة تصل إلى 25%، إلا أن المستهلكين واصلوا الشراء، لأنهم لا يتخلون عن هذه العادة".

وأشار حليم، إلى أن الأيام الأخيرة من شهر رمضان عادةً ما تشهد تحولًا في اهتمامات الشراء، حيث يتجه المستهلكون لشراء الأسماك، بعد أن يكونوا قد استهلكوا الطيور واللحوم في بداية الشهر، مثل الفراخ والبط والحمام.

وتوقع حليم زيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتفالات شم النسيم، والتي تمثل موسمًا رئيسيًا لهذه المنتجات، نظرًا لتقاليد المصريين خلال هذه المناسبة، التي تتمثل في تناول الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى التنزه في الحدائق.

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