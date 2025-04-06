ردا على رسوم ترامب.. ألمانيا تدرس سحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي لدى أمريكا

وكالات

أفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن ألمانيا قد تسحب 1200 طن من احتياطيها الذهبي من الولايات المتحدة بقيمة 113 مليار يورو. بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأشار كاتب المقال في "ديلي تلغراف" إلى أن ألمانيا تدرس سحب احتياطياتها الذهبية من خزائن نيويورك بسبب التهديدات الناتجة عن السياسات المتطرفة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة، أن ألمانيا خزنت لعقود 1200 طن من احتياطياتها الذهبية في خزائن عميقة تحت الأرض في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مانهاتن. ويعد الاحتياطي الذهبي لألمانيا ثاني أكبر احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، كان رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، مانفريد ويبر، قد صرح سابقا بنشوء نظام عالمي جديد في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على عدة دول وكذلك على الاتحاد الأوروبي، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.