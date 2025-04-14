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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع السكر والجبن الأبيض وانخفاض الذهب

01:34 م الإثنين 14 أبريل 2025

أسعار السكر

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار السكر، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الحديد، والفول، وزيت عباد الشمس، والعدس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل تراجعها خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يواصل تراجعه بمنتصف تعاملات الاثنين

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

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أسعار السكر أسعار السلع الأساسية خريطة الأسعار اليوم أسعار الدواجن أسعار البيض أسعار مواد البناء أسعار الخضروات والفاكهة
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