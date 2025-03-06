زيادة جديدة في الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الباذنجان، والفلفل، والخيار، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والليمون البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و13.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و23 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 14 و30 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 65 و75 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.