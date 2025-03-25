بسبب عبء الفوائد والدعم.. ارتفاع المصروفات بموزانة مصر إلى 1.76 تريليون جنيه في 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع إجمالي المصروفات بموازنة مصر خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية (يوليو إلى ديسمبر 2024) بنسبة 20.4% بسبب ارتفاع تكلفة الفوائد والدعم.

وأوضحت المالية في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن إجمالي المصروفات ارتفع إلى نحو 1.76 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 1.46 تريليون جنيه بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.

يبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.

ويرجع هذا الارتفاع في الأساس إلى زيادة تكلفة الفوائد والدعم الاجتماعي اللذين يستحوذان على 69% من إجمالي المصروفات خلال أول 6 أشهر من العام المالي الحالي.

ارتفعت الفوائد الحكومية 18.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى حوالي 939.1 مليار جنيه مقابل نحو 792.99 مليار جنيه قبل عام .

ارتفعت تكلفة اقتراض المالية من البنوك والأفراد عبر أدوات الدين "أذون وسندات الخزانة" بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي وهو ما زاد العبء على الموزانة العامة للدولة.

العامل الآخر في ارتفاع المصروفات زيادة الدعم الحكومي والمنح بما يناهز 42% إلى 278.69 مليار جنيه خلال أو 6 أشهر من السنة المالية الحالية مقابل نحو 195.6 مليار جنيه قبل عام.

المالية ترى في تقريرها، أن تحجيم المصروفات خلال فترة الدراسة يمثل جهود ضبط الإنفاق العام من خلال تحسين إدارة الدين بتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

بالإضافة جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالى الحالي.