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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع اللحوم والذهب

01:15 م السبت 22 مارس 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، واللحوم مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

79 جنيهًا لكيلو البلطي..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات السبت

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خريطة الأسعار اليوم أسعار البيض أسعار الدواجن أسعار الخضروات والفاكهة أسعار السمك أسعار الفول سعر الذهب
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