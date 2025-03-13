انخفاض البصل والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الخميس

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، والملوخية، والخيار، والجوافة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفعت أسعار اليوسفي، والبصل، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.



ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.



البطاطس تتراوح بين 4 و7 جنيهات.



البصل الأحمر تراوح بين 15 و23 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.



البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.



الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع 6 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 14 و24 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.



الملوخية تتراوح بين 15 و23 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



الخيار الصوب يتراوح بين 11 و17 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.



بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.



برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا.



يوسفي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.



الليمون البلدي يتراوح بين 50 و60 جنيهًا.