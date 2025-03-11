شركة تابعة لـ "سوديك" تقترض 2.45 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنميه والاستثمار "سوديك" عن قيام شركة طابروك للتعمير - إحدى الشركات التابعة - بتوقيع عقد تسهيل بتوقيع عقد تسهيل ائتماني (قرض معبري) مع البنك التجاري الدولي (CIB) بمبلغ إجمالي قدره 2.45 مليار جنيه.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة اليوم، حيث سيستخدم مبلغ هذا التسهيل في التمويل الجزئي للتكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة "June" بالساحل الشمالي.

واستكمل الإفصاح، أنه يجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا التسهيل الائتماني الجديد يأتي متماشيًا مع أهداف سوديك التي تسعي لزيادة رافعتها المالية بحرص وعناية لتعزيز عوائدها المالية، وتأكيداً على الأداء المالي القوي الذي تتمتع به شركة سوديك وتدفقاتها النقدية الكبيرة وقوة موقف السيولة بميزانيتها.

وأضافت الشركة، مع الحفاظ على الرافعة المالية لسوديك منخفضة، حيث وصل رصيد إجمالي ديون الشركة إلى مبلغ 3.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، وتمثل نسبة 0.33% حقوق الملكية .