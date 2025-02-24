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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

03:26 ص الإثنين 24 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 24-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر أمس الأحد بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-2-24 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4732 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4140 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3549 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2760 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1971 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 147164 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 33120 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10 % إلى نحو 2936 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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