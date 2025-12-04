أسعار الذهب اليوم الخميس تتراجع قبل اجتماع المركزي الأمريكي



وكالات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4196.96 دولار للأوقية :الأونصة" بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 4225.90 دولار للأوقية.

وقالت سوني كوماري خبيرة السلع لدى إيه.إن.زد "السوق تتوقع بشكل كبير، إن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس ما تحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لأسعار الذهب للتحرك صعودا.

وأشارت إلى استمرار عمليات جني الأرباح، وقالت إن أي هبوط كبير نحو 4 آلاف دولار من المرجح أن يجذب المزيد من المشترين.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بنسبة 89% خفضا لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وعادة ما تقدم أسعار الفائدة المنخفضة دعما للأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون حاليا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر الذي تأخر صدوره، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي سيتم نشره غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولار الأربعاء.

وهبط البلاتين 0.9 % إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1441.75 دولار، وفقا للغد.