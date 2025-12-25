انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف التعاملات الخميس 24-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3976 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5112 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6817 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 47720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68171 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212013 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340857 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

تشهد بورصات المعادن العالمية توقفًا مؤقتًا للتداول اليوم وغدًا بسبب عطلة عيد الميلاد، تليها عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 4479 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.