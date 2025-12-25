ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان البلدي، والفلفل، والخيار البلدي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 16 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و30 جنيهًا، بزيادة جنيهين.