قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات في يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.

وقال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان للوزارة اليوم، إنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس 2026، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه.

وكذلك صرف مرتبات فبراير بدءًا من 22 فبراير، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه وصرف مرتبات مارس بدءًا من 18 مارس، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.